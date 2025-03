CNTE y SNTE marchan e inician paro de 48 horas en Chiapas

La mañana de este jueves 6 de marzo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 7 en Chiapas, llevaron a cabo una marcha-mitin, así como el inicio de un paro de labores por 48 horas.

Dentro de sus principales peticiones están la cancelación de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, la abrogación de la Reforma Educativa, la jubilación a los 28 y 30 años de servicio, entre otras.

“Viene el paro de 72 horas y después se le pondrá fecha para estallar el paro indefinido, no vamos a aceptar que transcurran otros seis años en las mismas condiciones, si el argumento de López Obrador fue que no tenía mayoría absoluta en el Congreso, hoy tienen mayoría absoluta, pueden aprobar lo que ellos quieran; palabras de López Obrador, lo que nosotros enviemos se va aprobar, y entonces por qué no envían iniciativas que ayuden a la población”.

Isael González, líder de la CNTE en Chiapas