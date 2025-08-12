GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Las imágenes de un video difundido en redes sociales muestran a integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en Chiapas, golpeando con una tabla a un joven bajo custodia en el municipio de Yajalón. El detenido está esposado, rodeado por al menos ocho policías; uno lo sujeta y le baja los pantalones mientras otro lo golpea en la parte trasera del cuerpo.

Imágenes fuertes: se recomienda discreción

Elemento separado y apertura de investigación

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que, como medida preventiva, el elemento que aparece en la grabación fue separado temporalmente de sus funciones mientras se desarrollan investigaciones internas para determinar si se incumplieron protocolos de actuación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción a iniciar de inmediato una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres del agente involucrado ni del joven detenido. Las autoridades indicaron que los resultados de las indagatorias serán públicos al concluir las revisiones correspondientes.

Escena recuerda a castigos del crimen organizado

En redes sociales, el video ha generado comentarios y comparaciones con métodos usados por la delincuencia, en casos donde se han grabado golpizas contra taxistas, comerciantes o transportistas que no pagan cuotas de extorsión. Uno de los episodios más recordados ocurrió en marzo del año pasado, en el Puerto de Acapulco, cuando un grupo delictivo golpeó con tablas a varios transportistas por negarse a pagar.

Imágenes fuertes: se recomienda discreción