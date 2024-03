Controlan incendio en la reserva del Cañón del Sumidero

Habitantes de la colonia Paulino Aguilar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas captaron el incendio que inició la noche de este lunes sobre las inmediaciones de la reserva del Cañón del Sumidero.

[¿Cómo votar? ¿Qué hicieron hoy Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez? Averígualo aquí.]

Las llamas estuvieron a punto de alcanzar las casas de un conjunto habitacional colindante con la reserva natural.



La situación se agravó debido a los fuertes vientos que azotaron la ciudad, lo que dificultó las labores de los equipos de emergencia para contener el fuego.

Controlan el incendio

A pesar de ello, el incendio pudo ser controlado.

“Ya quedó liquidado, hoy justamente entró personal de CONANP para hacer algunas verificación en dado caso que tenga un punto humeante, los compañeros ayer hicieron el combate y terminaron bastante noche porque tenían que esperar a que no hubiera ningún punto activo. Las condiciones del viento cambiaron de pronto y eso ayudó a que no se subiera a la parte del cerro no se afectó nada forestal”. Eder Mancilla | Secretario de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez





La parte del incendio se dio en una zona donde había una invasión poblacional.



“Nada mas fue la zona de interfase urbano, ¿qué significa esto? pues es la zona en donde está cambiando ya la zona de vegetación entre matorrales y pastizales que había sido los invasores de esta zona cuando se han ido apoderando del sistema y bueno pues afortunadamente no hay personas lesionadas ni algo más de inmuebles que lamentar”.



De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se afectaron tres hectáreas de pastizal con un control del 100% y una liquidación del 100%.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Para mitigar el incendio participaron elementos de la CONANP, Secretaría de Protección Civil Municipal y Estatal, entre otras dependencias.