Álvaro “N” y Miguel “N”, los dos policías que arrastraron cruelmente a un perro en la parte trasera de una patrulla, el pasado martes en la colonia Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron separados de sus funciones y enfrentarán dos procesos, uno ante asuntos internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal y el otro ante la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Esta acción, por parte de los elementos que viajaban a bordo de una patrulla municipal identificada con el número PCC-141, quedó registrada en una cámara de seguridad de una casa particular en dicha colonia, y además fue captada por un taxista con número económico 3369 que persiguió a los policías, pero que lamentablemente fue golpeado y encarcelado por ello, además de que su unidad fue llevada al corralón.

“Yo el día domingo 5 de marzo vengo circulando en la Patria Nueva y me percato que una patrulla va arrastrando a un perrito… yo les empiezo a pitar y les digo que se detengan, entonces ellos no se detienen y avanzan como cinco o seis cuadras, más adelante se detienen directamente a exigirme el teléfono, al no dárselo me sacan brutalmente del taxi a golpes, me ponen esposas, me doblan las manos hacia atrás y me suben a una patrulla.

También, me empiezan a grabar los policías, amenazándome que ya me había llevado la chi%$& por haberme metido donde no me llamaban, que era un taxista chismoso y todo eso, después me trasladaron a La Popular, donde ya un familiar llegó a sacarme, había pedido la cantidad de 6 mil pesos porque yo había agredido a los policías”.

Jorge Castañón Cipriano, taxista.