A cinco días del fallecimiento de Damián Estrada Moreno, familiares y amigos del menor marcharon este domingo en las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades del estado de Chiapas que informen sobre los avances de la investigación y otorguen los resultados de la necropsia para dar con el o los culpables.

Los padres del pequeño, que falleció ahogado en la alberca del Instituto Piguin & Babe, señalaron que mañana martes se cumple una semana del accidente y las autoridades del plantel educativo no se han comunicado con ellos para hacerse responsables por los hechos.

“Pues hoy en día (domingo), aún siguen en el proceso, una realidad es que queremos saber qué es necesario que pase. Cinco días y no vemos ninguna acción, no hay detenidos, no sé si se están esperando a que más papás pasen por el mismo dolor que estamos teniendo nosotros, para que, entonces, se puedan tomar acciones sobre las personas responsables de la muerte de mi hijo”.

Mauricio Estrada, padre de Damián Estrada Moreno