Policías detenidos en Chiapas. Foto: Lizeth Coello.

59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, Chiapas; incluido su director, y cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala; fueron detenidos a través de un operativo.

La Fiscalía General del Estado detalló que se cumplimentaron seis órdenes de cateo en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.

Detenido también director de la policía

Los policías municipales, así como Ulber “N”, quien fungía como director de la Policía Municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, fueron detenidos Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana, y Andrés “N”.

En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y marihuana, fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”.

Aseguran armas y vehículos en Chiapas

Durante los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar felino (jaguar).

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los policías municipales y el director de la corporación quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

De manera extraoficial se sabe que dicho operativo era para buscar a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, más conocido como el Señor de los Caballos, líder de un grupo del crimen organizado.