Ejecutan a hermano de exdelegado de FGR en Pichucalco, Chiapas

FOTO: Getty Images

La noche de este martes fue ejecutado en Pichucalco, el abogado Rafael Vila, hermano del exdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, Alejandro Vila.

Los primeros reportes indican que hombres armados llegaron a una cafetería de esa localidad colindante con el vecino estado de Tabasco, donde, de acuerdo con fuentes consultadas, la víctima litigaba distintos asuntos.

Fuerzas de Seguridad de Chiapas desplegaron un operativo en la zona, en tanto la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de dicha persona, en el municipio de Pichucalco.

Un grupo multidisciplinario de la FGE y de las instituciones de seguridad realizan un fuerte despliegue operativo, además de que las indagatorias serán coordinadas por la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Homicidios, a fin de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables de este lamentable crimen.

