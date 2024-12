El subcomandante Marcos reaparece en San Cristóbal de Las Casas

El sábado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició los Encuentros Internacionales de Resistencias y Rebeldías en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas como parte de las actividades por el 31 aniversario de su alzamiento armado.

El “capitán Marcos”, antes subcomandante, reapareció en el evento que se desarrolla en el centro cultural comunitario Cideci con cuatro mesas de discusión: La tormenta: el crimen, el verdugo y las víctimas; La tormenta capítulo México; Genealogía del Común Zapatista; y La Cofa del Vigía: Un largavista hacia el ayer.

Ahí, con su pipa en mano, leyó un documento que dijo escribió desde el año pasado, pero que hasta ahora pudo dar a conocer.

Destacó que a lo largo de estos 30 años han pasado por mucha historia que sus mismos compañeros han construido y que actualmente nadie podrá amedrentarlos.

¿Con esta abreviada historia, ustedes de veras creen que las comunidades zapatistas se van a amedrentar por el silencio, las calumnias, las redes sociales, el crimen desorganizado, la Guardia Nacional, el Ejército Federal, la Marina, los paramilitares, los criminales, las pandemias, los desastres naturales, Trump, Putin, la 4T, el olvido, el desprecio, la mentira? ¿Ustedes de veras creen que nos dejan solos y que en la soledad a la que nos sentencian nos habremos perdido? ¿Ustedes saben cuántas veces nos han declarado muertos, derrotados, desaparecidos, fracasados? Porque también se despertaron buenas personas, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones. No, no se despertaron, ya estaban despiertas, sólo que nos descubrieron. Y así se descubrieron, se dieron cuenta de que no estaban solas.