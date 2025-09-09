Emergencia en Chiapas: se desborda río y se derrumba un cerro en La Concordia

08:55 | Dulce Juárez
Foto: Protección Civil de Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó a través de su cuenta de Facebook que la Dirección de Rescate Aéreo y el equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Protección Civil se trasladaron de manera urgente a Nuevo Tenejapa, en la comunidad Nuevo Paraíso de La Concordia, para atender una emergencia provocada por el desbordamiento de un río y el derrumbe de un cerro.

En el mismo post, el mandatario informó que las autoridades locales y estatales trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de los habitantes, brindar asistencia a las personas afectadas y controlar los riesgos derivados de estos fenómenos naturales.

El gobernador destacó que se mantienen equipos de rescate y vigilancia en la zona hasta que la situación quede completamente bajo control.

Protección Civil mantiene la recomendación de que los pobladores extremen precauciones y sigan las indicaciones de las autoridades mientras se lleva a cabo el operativo de atención a la emergencia.

