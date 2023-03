Se entrega director de guardería donde murió Damián, niño de 3 años, en Chiapas

El sábado se entregó a la Fiscalía General del estado el director de la Guardería Piguin & Babe, donde falleció, el pasado 7 de febrero, el pequeño Damián, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

A través de un video que el mismo director compartió en redes sociales, dijo que siempre ha estado a disposición de las autoridades para esclarecer el caso del pequeño que, al parecer, murió ahogado en la alberca de la guardería.

“La Fiscalía ya tiene todos los datos. Siempre he estado a disposición de ellos, siempre he contribuido con ellos; soy localizable desde el primer día, tienen todos mis datos, dimos todas las pruebas, los videos están a disposición de la Fiscalía y también las contraseñas para que esto ya no siga más. En este momento me dirijo al Juzgado a la Fiscalía para que yo pueda declarar y decir los hechos como tal”. José de Jesús Patrinos Burguete, director y representante legal del Instituto Piguin & Babe.