Crisis en Pantelhó: más de 240 familias escapan de la violencia en Chiapas

Más de 240 familias de las comunidades El Carmen y La Esperanza de Pantelhó, Chiapas, huyeron de sus hogares desde el pasado 18 de abril tras la ola de violencia que generan los grupos armados en esa zona de Los Altos.

El desplazamiento forzado de las 700 personas se registró luego de que, el 16 de abril, hombres encapuchados y armados bloquearan los accesos a la cabecera municipal, provocando una balacera que dejó en medio a profesores de al menos 10 escuelas, así como a población civil.

Hace menos de una semana, Pantelhó permaneció sitiada por 72 horas. La situación se extendió a las comunidades limítrofes con Chenalhó y, además, provocó la suspensión de las clases hasta el día de hoy.

Las familias señalaron que cuando las detonaciones de arma de fuego se incrementaron, decidieron correr hacia las montañas. Esto, para intentar ponerse a salvo y posteriormente buscar refugio con amigos y familiares de otras comunidades.

Las familias desplazadas se encuentran distribuidas en cuatro puntos del municipio de Chenalhó. Ahí, son los propios habitantes quienes se han solidarizado con alimentos y ropa, pues todas sus pertenencias las dejaron en el abandono, así como sus animales de corral que utilizaban para sobrevivir.

Temen salir a la calle debido a que los hombres armados los han amenazado en reiteradas ocasiones.

“Estamos en otra casa porque no hay seguridad todavía, no sabemos si van a parar los disparos (…) Mal, estoy triste porque no es igual a que estés en tu casa (…) Sí, abandonado, porque en mi casa se quedó todo, también mis pollitos, todo lo que tenemos”.

Rosalinda Gómez Santiz, víctima de desplazamiento.