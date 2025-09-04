GENERANDO AUDIO...

Más de un centenar de niños migrantes comenzaron el ciclo escolar 2025-2026 en Tapachula, Chiapas, dentro de los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La iniciativa forma parte del Programa de Educación Migrante, que busca facilitar la integración de menores en situación de movilidad a la vida escolar de la frontera sur de México.

Docentes confirmaron que los nuevos alumnos provienen de Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala e incluso de Sudáfrica, y son hijos de personas que se encuentran en tránsito por el país.

Educación inclusiva para menores migrantes

Los maestros aseguran que los estudiantes reciben la misma educación que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), basada en campos y ejes formativos. Sin embargo, reconocen que enfrentan retos como la barrera del idioma, ya que algunos menores no hablan español.

Para resolverlo, se organizan dinámicas de apoyo donde otros niños actúan como traductores y, en ciertos casos, se recurre a la tecnología para mejorar la comunicación. A pesar de la alta demanda, la escuela ha implementado un sistema de clases por grupos y días, con el fin de atender a todos los estudiantes.

Respaldo de la comunidad escolar

El docente Pablo Arriaga Velázquez explicó que los menores se dividen por grados y horarios para garantizar espacios de aprendizaje. Además, cuando algunos alumnos llegan con escasez de materiales, reciben apoyo para que puedan continuar con su formación.

Madres migrantes, como Diansi Romero, agradecieron la oportunidad de que sus hijos asistan a clases, pues esto también les permite buscar empleo y estabilizarse en la región. Aunque el tránsito hasta México ha sido complicado, las familias esperan adaptarse a la cultura local y establecerse de manera definitiva.