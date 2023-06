Familiares de los 16 trabajadores secuestrados en Chiapas bloquean la Tuxtla-San Cristóbal

Familiares de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que fueron secuestrados el pasado martes 27 de junio en Chiapas, siguen sin saber de su paradero.

Hoy decidieron bloquear la carretera Tuxtla-San Cristóbal, para ejercer presión a las autoridades para que aceleren las investigaciones y recuperen con vida a los trabajadores.

“Lo que el día de hoy yo les pido es que nos ayuden. Que difundan la información, que por favor nos ayuden. Son 16 personas del sexo masculino que están desaparecidas. Repetimos, reiteramos y confirmamos que no son policías, son personas administrativas, trabajadores de sastrería, de la tortillería, del área administrativa dentro del área de Llano San Juan. Entonces ellos no están armados, estamos muy desesperados porque varios de ahí son personas hipertensas, no sabemos si tienen medicina, si están comiendo, si los están hidratando”.

Mariana, familiar.