Grito en Reforma, Chiapas, sorprende con espectáculo polémico. Foto: Cuartoscuro

En el municipio de Reforma, Chiapas, un espectáculo en los festejos del ayuntamiento por el Grito de Independencia desató controversia, luego de que se presentara una bailarina en lencería con un número que incluyó la bandera nacional.

La presentación se llevó a cabo en el escenario principal del municipio, donde además de cuestionarse la falta de respeto al lábaro patrio, se remarcó la presencia de menores de edad en un show que en redes consideraron inapropiado.

Reportes indican que los hechos ocurrieron poco antes de la ceremonia del Grito, encabezada por el presidente municipal Pedro Ramírez.

El video viral en redes

En un video que se volvió viral en redes sociales, un usuario captó el momento en que una bailarina con lencería alusiva a las fiestas patrias comienza a bailar en el escenario usando en sus movimientos una bandera de México, acompañada por música de un DJ local.

Algunos usuarios en redes sociales indicaron que no debió usarse la bandera nacional de esa forma, mientras que otros condenaron que el acto fuera presenciado por menores de edad.

¿Qué dice el ayuntamiento de Reforma, Chiapas?

Hasta el momento, ni el ayuntamiento ni el presidente municipal han hecho declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, en videos compartidos por el propio alcalde, se evidencia que el evento fue organizado con consentimiento de las autoridades.

Previo a la presentación del DJ Freshly, el presidente municipal dio un breve discurso en el que instó a los ciudadanos a portarse bien en la celebración del Grito de Independencia.

“Sí funcionó el cuchillo, pues la lluvia se fue, así que nada más les quiero hacer una recomendación al DJ en nombre del pueblo de Reforma: que se porte bien, que no venga a poner el mal ejemplo… Somos hombres de una sola mujer en Reforma, que levanten la mano todos los hombres que son fieles”, comentó el emecista.

Tras el discurso de Pedro Ramírez, comenzó la presentación en la que desde el primer momento salió la bailarina con el polémico número.

Qué dice la ley sobre la falta de respeto a los símbolos patrios

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece sanciones por el uso indebido de los símbolos patrios.

El Código Penal Federal menciona que quien la falta de respeto a la bandera nacional, de palabra o de obra, puede enfrentar una multa de hasta 250 veces el salario mínimo o con arresto de hasta 36 horas.

