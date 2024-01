Fiscalía de Chiapas desmiente enfrentamientos y muertos en Chicomuselo

Fiscalía desmiente enfrentamientos. Foto: Fiscalía de Chiapas

La Fiscalía General del estado de Chiapas desmintió el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado ocurrido el pasado 4 de enero en el municipio de Chicomuselo.

A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que, debido a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, “prevalece la tranquilidad y se garantiza la seguridad de las y los pobladores, en el municipio”.

La dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a mantener confianza en los comunicados oficiales de las dependencias en materia de seguridad y procuración de justicia, con la finalidad de evitar caer en publicaciones engañosas.

En el municipio de Chicomuselo no hay reportes de homicidio: Fiscalía

En este sentido, indicó que a través de las Fiscalías de Distrito y en la Materia se da puntual seguimiento a las denuncias de la ciudadanía para el esclarecimiento de los hechos de las diferentes regiones de la entidad, por ello, reiteró que en el municipio de Chicomuselo no hay reportes de homicidio por algún tipo de enfrentamiento.

Asimismo, se informó que no hay ningún registro que compruebe dicha publicación, la cual muestra imágenes que no son del área, pues el personal que se encuentra desplegado de manera permanente en la zona Sierra Mariscal no ha reportado este enfrentamiento en el que, supuestamente, fallecieron 20 personas; tampoco hay ningún reporte de atención hospitalaria.

No obstante, sí hubo un registro, el 5 de enero, sobre el asesinato de una persona en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomuselo, pero que no corresponde a este hecho.

