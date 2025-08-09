Fiscalía de Chiapas presume contención del crimen en el estado

GENERANDO AUDIO...

Las fuerzas de seguridad en Chiapas presumen haber contenido al crimen. Entre enero y julio de este año se registraron 179 homicidios, 50 por ciento menos en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Aquí en Chiapas se hizo un barrido con toda la delincuencia para tener hoy a Chiapas como una entidad segura”

Jorge Luis Llaven Abarca / fiscal general de Chiapas

El fiscal del estado aseguró que han contenido a grupos delictivos como “El Maíz”, fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Una minoría, a través de la violencia, dominaba una mayoría y los obligaba a que bloquearan carreteras, a que enfrentaran a la autoridad, y que no les permitieran el acceso a las comunidades y esto generó un vacío de autoridad en muchas regiones del estado, particularmente en la sierra, en donde por más de dos años se documentaron los desplazamientos forzados; muchos se fueron a Guatemala”

Jorge Luis Llaven Abarca / fiscal general de Chiapas

También se ha reforzado la presencia policial. En Tuxtla Gutiérrez, la capital, no se han registrado homicidios en los últimos 17 días.

A ello, se suman los operativos de revisión de mercancías implementados en la entidad. Acciones que, parece, empiezan a cambiar la percepción ciudadana.