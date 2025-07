Fotoperiodista denuncia que Fiscalía de Chiapas allanó su casa

Una fotoperiodista independiente, Luz del Alba Velasco Gordillo, acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas allanó su residencia, situada en el barrio Cruz Grande, en la urbe de Comitán de Domínguez. Este suceso, según la comunicadora, fue perpetrado por un operativo que incluyó efectivos militares y agentes de la Guardia Nacional, mientras ella se encontraba ausente por razones laborales. Este hecho ha generado inquietud en los círculos periodísticos y de derechos humanos.

En una queja difundida públicamente, acompañada de pruebas audiovisuales del allanamiento, la fotoperiodista Luz del Alba Velasco Gordillo relató que los hechos ocurrieron el 12 de julio de 2025, a las 17:26 horas, cuando la morada se encontraba desocupada.

Los registros de las cámaras de seguridad del inmueble, que han sido compartidos en plataformas digitales, revelan la presencia de, al menos, dos docenas de uniformados. Entre ellos se distinguen miembros de la Guardia Nacional, elementos de la Fiscalía y personal del Ejército, fuertemente armados y utilizando vehículos oficiales, mientras accedían a la vivienda de la comunicadora.

La fotoperiodista Luz del Alba Velasco Gordillo expresó su indignación ante lo que considera una violación a su privacidad y un abuso de autoridad por parte de la Fiscalía de Chiapas. El testimonio visual, que acompaña su denuncia pública, muestra la magnitud del contingente que participó en el allanamiento.

Esta situación ha encendido las alarmas sobre la protección de los derechos de los profesionales de la prensa en la entidad, poniendo el foco sobre las prácticas operativas de las fuerzas de seguridad en la región.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; al gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez; a la CNDH; a Artículo 19 y al Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la fotoperiodista señala las omisiones a la ley que se ejecutaron cuando allanaron su casa.

“… El personal de la Fiscalía, que realizó el operativo, no preguntó con los dueños de las casas de enfrente o al lado de la mía para saber quién vivía ahí. Tampoco mostraron ningún documento u orden de allanamiento expedida por un juez. Un allanamiento desmedido, ya que la calle fue cerrada con vehículos y oficiales a pie, que se apostaron en las esquinas…”.

Dijo, asimismo, que sospecha que se trata de una intimidación por su labor periodística.

“Tengo la razón fundada que este ilegal operativo me expone a probables represalias por mi ejercicio periodístico. Pero, además, el allanamiento, sin ninguna causa, sugiere un intento de intimidación, censura o fabricación de delitos en mi contra, en las tres décadas de ejercicio periodístico que he ejercido en México, Europa, Perú y otros países, por lo que exijo que me den una versión oficial de lo que buscaban en mi domicilio…”.