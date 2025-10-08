Fuga en Chilón: arrestan a 16 policías tras escape de un reo en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Hay 16 policías municipales detenidos tras fuga en Chilón. Foto: FGE Chiapas

Dieciséis elementos de la Policía Municipal de Chilón fueron detenidos tras la fuga de un reo identificado como Israel “N”, quien era trasladado por agentes estatales al municipio de Ocosingo. De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron a la altura del crucero Bachajón-Sitalá, donde los uniformados municipales habrían bloqueado el paso a los elementos de seguridad del Estado y liberado al detenido de forma irregular.

Intercepción y liberación del detenido

Según el reporte, los policías estatales cumplían un mandamiento judicial en contra de Israel “N” por los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación. Durante el traslado, fueron interceptados por patrullas municipales, cuyos ocupantes descendieron de manera agresiva y obligaron a liberar al aprehendido, quien fue subido a otra unidad oficial con rumbo desconocido.

Los agentes estatales solicitaron apoyo inmediato a través de sus radios de comunicación, lo que permitió la movilización de elementos de la Guardia Nacional, de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes implementaron un operativo en la zona.

Detención de 16 policías municipales en Chilón

Como resultado del despliegue, fueron asegurados 16 policías municipales presuntamente implicados en la evasión del preso. Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan P “N”, Yovani “N”, Juan M “N”, Juan S “N”, Ezequiel “N”, Juan A “N”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan J “N”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que los involucrados enfrentan investigación por el delito de evasión de preso, mientras se mantiene la búsqueda de Israel “N”, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Operativo coordinado en Bachajón-Sitalá

Autoridades confirmaron que en el punto del incidente permanecen operativos de vigilancia y patrullajes conjuntos entre la Guardia Nacional y las fuerzas estatales, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de los procesos judiciales. Hasta el momento, ninguna dependencia ha emitido información adicional sobre el estado de los policías asegurados.

