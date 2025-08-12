Gasolina, escasa en frontera sur; conductores esperan largas filas para cargar combustible

GENERANDO AUDIO...

Falta de gasolina en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

En la frontera sur de México, se ha agudizado el desbasto de gasolina debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha pagado la renta de pipas a proveedores que distribuyen el combustible, además, adeudan, desde hace siete meses, los servicios médicos a jubilados.

La Terminal de Almacenamiento y Reparto en Puerto Chiapas sigue tomada por grupos de trabajadores jubilados que conforman una plantilla de 425 empleados y representan a unas 180 familias porque no han tenido respuesta de la paraestatal.

Los extrabajadores señalan que si no hay solución se irán de manera indefinida a partir del día jueves.

Algunas gasolineras cerraron sus instalaciones y dejaron de vender el combustible, mientras otras están racionando a 20 litros por unidad, ya que decenas de vehículos han empezado a realizar largas filas para poder cargar gasolina, porque no saben si se quedarán sin combustible.

Algunos usuarios han esperado casi dos horas y media para poder cargar combustible para su vehículo, bajo las altas temperaturas y enfrentando colas interminables.

“Pues se sabe que va a haber desabasto por tres días, cuatro días según… pues sí estoy desde las 11 de la mañana ya más de dos horas”. Reynaldo Ruiz, usuario.

En la mayoría de las gasolineras, las personas han empezado a realizar compras de pánico para evitar quedarse sin combustible en sus unidades.

El cierre de la Terminal de Petróleos Mexicanos, impide el ingreso de los autotanques, sólo cinco unidades están en reparto por la falta de pagos a la empresa que presta las unidades, lo que ha ocasionado el desbasto de combustible en las localidades límites con Guatemala.

De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado por el desabasto de gasolina en la frontera sur de México.