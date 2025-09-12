Habrá ley seca en Chiapas por las Fiestas Patrias 2025: conoce horarios

GENERANDO AUDIO...

Checa el horario en el que iniciará. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Salud informó a las presidentas y presidentes municipales del estado de Chiapas la implementación de la ley seca para los festejos de las próximas Fiestas Patrias.

¿Cuáles serán los horarios de la ley seca en Chiapas por las Fiestas Patrias?

Por medio de la circular No. IS/DIPRIS/AJ/187/2025 se detalló que la ley seca deberá aplicarse a partir de las 18:00 horas del día lunes 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del martes 16 de septiembre de 2025.

En dicha circular se precisó que esta disposición será de observancia obligatoria para todos los establecimientos con licencia para la venta de alcohol, conforme a lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Salud del Estado de Chiapas

Los establecimientos con licencia para la venta de alcohol podrán continuar con el resto de sus actividades que no impliquen el expendio de bebidas embriagantes.

Asimismo, se hizo un exhorto a todos los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la medida y a difundirla entre la población y el sector comercial, a fin de preservar el orden y la seguridad durante las celebraciones patrias.

Cabe señalar que, de esta manera, el Gobierno del Estado busca fomentar que los festejos del Grito de Independencia del lunes 15 y el desfile cívico-militar del martes 16 de septiembre, transcurran en un ambiente de paz, seguridad y sana convivencia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]