La historia de Petra, Eulogia, Manuela y Blanca, indígenas chiapanecas que se graduaron como ingenieras solares en la India

Petra Beatriz Gómez, Eulogia Hernández, Manuela Gómez y Blanca Fabiola Ordóñez son mujeres chiapanecas, indígenas, que con esfuerzo y perseverancia han dejado un ejemplo para su comunidad, al graduarse como ingenieras solares en el Barefoot College de la India.

Fue en marzo de 2019 cuando las cuatro mujeres, pertenecientes a las etnias Zoque, Tseltal y Tsotsil de Chiapas, viajaron a la India para, durante seis meses, aprender cómo construir y dar mantenimiento a sistemas de energía solar para su uso doméstico.

El objetivo de esta experiencia académica fue claro: que las indígenas pudieran poner en práctica sus conocimientos en sus respectivas comunidades, en beneficio de las familias que en ellas habitan, además de transmitir sus enseñanzas.

En su sitio de internet, el Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez, detalla que la vinculación de las mujeres indígenas con la prestigiosa institución de la India se dio gracias a la gestión de la activista e ingeniera en sistemas computacionales Lorena Rojas.

En 2019, Lorena se comunicó con las autoridades escolares de la Universidad Barefoot College, fundada en 1972, para solicitar la inclusión de las mujeres chiapanecas en sus filas, lo cual al final se logró.

Las mujeres seleccionadas viven en cuatro de los municipios más pobres del estado, Pantepec, San Juan Cancuc, Mitontic y El Bosque, y se les eligió por su compromiso para impulsar cambios para el desarrollo de sus comunidades.

En el Barefoot College, cuyo fundador, Sanjit “Bunker” Roy, estaba convencido de que las soluciones a los problemas de los pobres en las zonas rurales están en la propia comunidad, su patrimonio tradicional y las nuevas tecnologías, “que requieren unicamente cierta adaptación a su situación”, estudian mujeres de varios países como Colombia, Ecuador, Mali, Nepal, Uganda y Gambia, entre otros.

La escuela cuenta con un sistema de capacitación que permite romper las barreras del lenguaje mediante colores, números y señas, por lo que las decenas de mujeres que se capacitan en ella en temas tecnológicos como controladores de carga, placas solares y lámparas led, terminan comunicándose con fluidez.

En declaraciones que recoge un boletín del Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez, Blanca Fabiola Ordóñez, mujer que regresó graduada como ingeniera y que vive en el municipio de Mitontic, afirma que durante los seis meses que pasó en la India entendió el valor que tienen las prácticas de conservación y aprendió lo que son energías renovables: “y eso es algo que quiero transmitir a los hombres y mujeres de mi comunidad”.

“Me gustaría que, aunque no tenemos caminos, logremos iluminar a las comunidades con energía solar. Me gustaría que tuviéramos luz para iluminar las escuelas, y que vean a la energía solar como una alternativa que permite la conservación del medio ambiente”, señaló Blanca.

Además de la capacitación que las indígenas chiapanecas recibieron en energía solar, el Barefoot College les brindó formación en salud, alimentación, derechos humanos y emprendimiento social.

Al finalizar el curso que las calificó como ingenieras en Energía Solar y regresar a Chiapas, el objetivo fue construir e instalar decenas de paneles solares para beneficio de sus comunidades, además de transmitir sus conocimientos a otras mujeres y hombres.

“Me cambió aprender muchas cosas, nunca pensé que yo iba a poder aprender porque yo no tengo estudio, pero ahora ya sé trabajar los mecanismos de la energía solar”, refirió Manuela Gómez al hablar sobre su experiencia para el comunicado difundido por la institución educativa referida que las apoyó en su aventura.

Por su parte, Manuela Gómez, otra de las graduadas, señaló que regresó cambiada de la India y que uno de sus objetivos, a partir de su experiencia, sería el que su hija y el resto de mujeres de su comunidad tuvieran mayores oportunidades de estudios.

“Yo no quiero que esto lo viva mi hija. No quiero que tenga miedo de salir y se quede encerrada en la casa. Yo sé que todos somos igual, hombres y mujeres, y las mujeres también tienen que aprender”, menciona Manuela en el comunicado.

Un texto publicado en el sitio de internet de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera a Lorena Rojas, quien vinculó a Petra, Eulogia, Manuela y Blanca con el Barefoot College, como parte de las 10 mujeres ingenieras que están cambiando al mundo.

En el 2022, la organización Barefoot College International abrió su primera escuela en Guatemala para capacitar a mujeres de ese país, específicamente de zonas rurales, a construir paneles solares para llevar electricidad a sus comunidades.