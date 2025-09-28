GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

En Tapachula, Chiapas, fue inaugurado un Centro Multiservicios (CMS-T) para la atención de personas solicitantes de asilo, refugio y protección complementaria en México. El objetivo es brindar atención integral con un enfoque de derechos humanos y fortalecer los servicios en la frontera sur.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que este espacio refleja el compromiso del Estado mexicano con quienes buscan protección internacional en el país.

Al evento asistieron el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez; la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Xadeni Méndez; el representante del ACNUR en México, Giovanni Lepri; así como autoridades locales, judiciales y diplomáticas.

Tapachula concentra la mayoría de solicitudes de asilo

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 Tapachula recibió el 65% de las solicitudes de asilo en México, lo que convierte al municipio en un punto clave para atender las necesidades de personas en movilidad.

El nuevo centro, sede de la Comar en la ciudad, contará con un modelo interdisciplinario para dar seguimiento a trámites y servicios.

Xadeni Méndez destacó que la apertura constituye un avance en la política de atención e integración, al fortalecer la capacidad institucional para garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo y consolidar un modelo único en la región.

Servicios que ofrecerá el centro

El CMS-T fue construido en un terreno donado por el Gobierno de Chiapas y es resultado de la colaboración entre autoridades federales, estatales, el ACNUR y donantes internacionales.

En sus instalaciones se ofrecerán servicios como:

Asesoría legal y documentación

Atención médica y psicosocial

Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes no acompañados

Asistencia humanitaria

Acceso a empleo y programas de bienestar

Con esta infraestructura se busca garantizar procesos ordenados y coordinados en todas las etapas del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, en colaboración con gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil.

