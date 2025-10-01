GENERANDO AUDIO...

Un lote de 50 instrumentos musicales donados desde Suiza para niños de Chiapas fue liberado de la aduana en el Puerto de Veracruz, pero no ha llegado a su destino. Ahora se encuentra retenido en un almacén particular, donde deben pagar mil 500 pesos diarios por el resguardo, un costo que la organización no puede cubrir.

“Además, para completar la difícil situación, se nos quiere cobrar el almacenaje por día de este lote de este contenedor. Es muchísimo dinero, parece que son dos meses de almacenaje… no, no, sería imposible, incluso para pagarlo nosotros”. Roberto Peña Quesada, Director Artístico de Youth Sinfonietta Chiapas AC

Instrumentos musicales retenidos en Veracruz

De acuerdo con Roberto Peña Quesada, director artístico de la asociación Youth Sinfonietta Chiapas AC, los instrumentos se enviaron desde el puerto de Antwerpen, Bélgica, el 1 de julio de 2025 y llegaron a Veracruz a finales de ese mes.

Tras más de dos meses de trámites, el contenedor fue liberado de la aduana; sin embargo, quedó almacenado en la empresa Golmex, concesionaria que opera dentro del recinto portuario.

El problema: la organización debe cubrir miles de pesos diarios por el resguardo.

Proceso para liberar donaciones

El agente aduanal Elmer Vázquez explicó que para recibir este tipo de donaciones es necesario que la asociación civil esté dada de alta en el SAT y cuente con un documento emitido por la Aduana Central que condona los impuestos de importación.

“Lo que pasa que esa Asociación Civil es la que se tiene que dar de alta ante el SAT. Que obtenga un registro y de ahí que tiene pedir ante la Aduana Central aquí en México un documento que se llame para donación”. Elmer Vázquez, aduanero

La asociación cultural cumplió con estos requisitos, pero el nuevo obstáculo es el costo del almacenamiento privado.

“Es carísimo, tienes que moverte porque esos Golmex son carísimos, esa concesionaria es un permiso que da la Aduana Central aquí las empresas para que puedan dar servicio dentro de los almacenes de los recintos fiscalizados o de los puertos marítimos”. Elmer Vázquez, aduanero

Entre los instrumentos retenidos se encuentran:

22 violines

Una viola

20 flautas transversales

Tres flautas de pico

Tres clarinetes

Un piccolo

Una trompeta

Un arpa pequeña

Una trompeta piccolo

31 atriles

Música para transformar vidas en Chiapas

La Youth Sinfonietta de Chiapas asegura que estos instrumentos representan una oportunidad para que decenas de niñas y niños puedan aprender música, integrarse a una orquesta y transformar su vida.

Mientras tanto, el cargamento permanece bajo resguardo en el Puerto de Veracruz, a la espera de una solución que permita llevarlos finalmente a los pequeños músicos chiapanecos.

