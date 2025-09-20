Inundaciones y derrumbes dejan incomunicadas varias comunidades en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en Chiapas colapsaron puente. Foto: Lizeth Coello

Las fuertes lluvias de la noche del viernes provocaron daños e inundaciones en siete municipios de la Costa Grande y De Los Llanos de Chiapas, afectando infraestructura, viviendas y vías de comunicación.

Colapsan puentes en carreteras clave

Los puentes Pacayal, sobre la carretera Pijijiapan – Mapastepec, y Tablazón, en el tramo Mapastepec – Acapetahua, colapsaron debido a las precipitaciones, provocando la suspensión de la circulación en las zonas afectadas.

La emergencia se agravó por el crecimiento de los ríos, que en algunos casos se desbordaron e inundaron viviendas de las comunidades Juanito de Nicolás 2, La Blanca, 10 de Abril, Nicolás Bravo 1, Ejido El Carmen y Narciso Mendoza en Mapastepec.

Inundaciones dejan personas lesionadas y viviendas afectadas

Dos personas resultaron lesionadas tras el vuelco del vehículo en que viajaban por el colapso del Puente Pacayal, y fueron trasladadas a un hospital público. En Acapetahua, el Río Doña María se desbordó en la colonia Soconusco, afectando a cuatro viviendas.

Carreteras bloqueadas y derrumbes en Chiapas

Sobre la carretera costera, cientos de vehículos particulares y de carga quedaron varados, mientras Protección Civil trabaja para restablecer la circulación. Entre Unión Juárez y Cacahoatán se registraron tres derrumbes, uno de ellos con 30 metros de extensión, y el arroyo del ejido Benito Juárez San Vicente se desbordó.

En la Ruta del Café, zona alta de Tapachula, un puente cayó a la altura de la Finca Chapultepec, dejando incomunicadas a más de 100 localidades. En Villa Comaltitlán, el río Vaso Ancho se desbordó, afectando comunidades como Teziutlán, Cantón Buena Vista y Zacualpa. Personal de Protección Civil evacuó a vecinos ante el riesgo de ser arrastrados por el afluente.

Habilitan primaria como refugio en Venustiano Carranza

En la comunidad Laja Tendida, municipio de Venustiano Carranza, el desbordamiento de un río y el desgajamiento de un cerro causaron severas inundaciones. La Escuela Secundaria Emiliano Zapata fue habilitada como refugio temporal por Protección Civil municipal.

Coordinación de autoridades ante inundaciones

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que se coordinan acciones para habilitar rutas alternas y garantizar la seguridad de la población. “A todas y todos les pido seguir las indicaciones de la Guardia Nacional y Protección Civil que ya se encuentran en el lugar de los hechos”, señaló.

La Secretaría de Protección Civil advirtió que este sábado se esperan lluvias de hasta 150 milímetros en las regiones Frailesca, Sierra, Soconusco, Costa y Norte.

