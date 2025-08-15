Jubilados de Pemex abren paso temporal a pipas; exigen servicios médicos

GENERANDO AUDIO...

Pipa de Pemex en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Luego de tres días de bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos en Tapachula, Chiapas; un grupo de trabajadores jubilados permitió este jueves la salida de pipas de combustible, como un gesto de flexibilidad hacia la población, tras un acuerdo parcial con la empresa.

En entrevista Johnson de los Santos, uno de los afectados dio a conocer que los directivos se comprometieron con liberar el pago pendiente de 12 meses al hospital, por lo que esta tarde después les fue reactivado de manera parcial el servicio médico.

Explicó que como parte de los acuerdos tomados en ese encuentro, procedieron a la apertura del despacho de combustible en los siete municipios afectados; sin embargo, dijo que en caso de no resolver su petición, cerrarán el acceso nuevamente el próximo domingo.

El adeudo corresponde a la cobertura médica para los jubilados, derecho que –afirman– es constitucional.

“No pedimos grandes cosas, pedimos lo más mínimo: el derecho a la salud”, recalcó de los Santos.

Los manifestantes reconocieron que la protesta ha generado molestias a la población y dificultades, incluso para sus propias familias, pero señalaron que la falta de pago ha obligado a muchos a cubrir de su bolsillo gastos médicos durante meses.

Finalmente, lamentó que Pemex enfrenta una situación financiera que se refleja en incumplimientos de pago inéditos para la empresa.

