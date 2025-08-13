jubilados-de-pemex-anuncian-cierre-indefinido-en-terminal-de-puerto-chiapas

GENERANDO AUDIO...

Jubilados de Pemex exigen pagos de servcios médicos en Chiapas. Foto:Lizeth Coello

Este miércoles, trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciaron el cierre de manera indefinida de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en Puerto Chiapas ante la negativa de la paraestatal de resolver el pago de sus servicios médicos.

¿Qué se sabe del cierre en Pemex en Chiapas?

Los más de 425 trabajadores acordaron esta decisión, pues, desde hace más de siete meses, no tienen servicios médicos ni medicamentos.

Este paro inició el pasado lunes y se juntó con la falta de pago a pipas repartidoras de combustible, lo que provocó el desabasto en por lo menos 16 municipios de la zona Costa de Chiapas.

Autoridades señalan que el pago a las pipas llegó a un acuerdo, por lo que el combustible está llegando de manera paulatina, aunque las filas siguen interminables en las estaciones.

Ahora el problema que permanece es con los extrabajadores, quienes ya decidieron realizar el paro indefinido, pues, en tres días, las autoridades de Pemex no se han acercado a hablar con ellos.