Jubilados de Pemex bloquean terminal en Chiapas; compras de pánico aumentan

Jubilados de Pemex. Foto: Lizeth Coello

Este lunes, trabajadores jubilados de Petroleos Méxicanos (Pemex) bloquearon la Terminal de Almacenamiento y Reparto en Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula.

Informaron que la movilización se debe a que, desde hace varios meses, les interrumpieron la atención médica, luego de que la empresa prestadora de servicios dejó de recibir los pagos por parte de la paraestatal.

“Pues necesitamos los 425 de los que hemos hablado derechohabientes sin lugar a duda que cada familia tendrá su historia que haya padecido en este lapso de siete meses que no hemos tenido servicios médicos y pues tampoco del hospital hemos tenido respuesta de saber si ya les hablaron creo que nada no les han hablado no les han pagado no hay ninguna conversación con Petróleos Mexicanos”, Johnson de los Santos, jubilado de Pemex.

Advirtieron que el cierre será de cuatro horas, aunque de no recibir una solución inmediata a sus demandas, la protesta podría extenderse hasta suspender completamente la distribución de combustibles en la región de la Costa Grande, que comprende un total de 11 municipios.

Este fin de semana, en seis gasolineras de la Costa Grande de Chiapas se reportó desabasto de combustible, tras la compra de pánico por el cierre de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos en Puerto Chiapas.

En el municipio de Huixtla, las cuatro gasolineras que operan en la cabecera municipal, lucieron abarrotadas desde el sábado por la noche y se incrementó la afluencia de automovilistas, principalmente del transporte público este domingo, provocando que las estaciones se quedarán sin combustible.

En tanto, en el municipio de Huehuetán, que se localiza a escasos 14 kilómetros de Huixtla, la compra de pánico de la población comenzó durante la noche de este domingo. Por lo que las dos gasolineras que se ubican en esta zona lucieron con largas filas de vehículos y después de tres horas cerraron por desabasto.

