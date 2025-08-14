Jubilados de Pemex inician paro indefinido en Tapachula, Chiapas

GENERANDO AUDIO...

La manifestación es indefinida. Foto: Lizeth Coello

Jubilados de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) cerraron este jueves de manera indefinida la Terminal de Almacenamiento y Distribución, en protesta por la falta de servicios médicos desde hace un año, lo que ha prolongado una desesperada compra de gasolina en los 16 municipios de la frontera con Guatemala.

La zona sur de México ha enfrentado desabastecimiento de gasolina desde el pasado lunes, causando compras de pánico y largas filas en estaciones de autoservicio.

Los municipios más afectados son Tapachula y Cacahoatán, porque las estaciones de servicio se han quedado sin hidrocarburo, mientras otras operan pocas horas.

Manuel Morales, trabajador jubilado, confirmó que tomaron la decisión de cerrar esta institución porque no ha habido solución para sus peticiones a la empresa estatal que distribuye combustible.

“Aquí es el tema que el Gobierno está quedando mal con el pago de proveedores y, como todo proveedor vive de eso, no, a mí me pagas, te presto el servicio, me lo dejas de pagar, en ese caso del hospital Santa Fe, es más de un año la deuda”, Manuel Morales, trabajador jubilado.

Los trabajadores señalaron que su petición es el servicio médico en su totalidad, pues les quitaron gradualmente laboratorios, Rayos “X” y algunos médicos especialistas.

Advirtieron que no entrará ni saldrá ningún autotanque de combustible, únicamente estará el personal en todas sus áreas.

En algunos puntos, las estaciones de gasolina se han quedado sin combustible, únicamente venden Diesel o en su caso están racionando a 20 litros, situación que ha molestado a los operadores y ciudadanos.

De manera respetuosa, pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que intervenga y los escuche.

Destacaron que ayer hubo un pago parcial a los proveedores de pipas que distribuyen el combustible; sin embargo, las autoridades no han tenido la sensibilidad para atender el tema de la salud de los jubilados.

Las estaciones de servicio se han convertido en un caos y se agudizará la situación del desabastecimiento. Las personas esperan hasta dos horas y media para poder abastecerse de gasolina, a pesar de las altas temperaturas que se han presentado en la zona.

Los municipios afectados son Tapachula, Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Cacahoatán, Tuzantán y Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Motozintla, entre otros.

