Liberan a Nayeli Cinco, cantante secuestrada en Chiapas

Fue liberada Nayeli Cinco, cantante secuestrada en días recientes y que está relacionada con la desaparición de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Chiapas.

La noticia fue comunicada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de este lunes 10 de julio.

En la mañanera de este lunes, López Obrador mencionó, de manera breve, que Nayeli Cinco fue liberada de sus captores y se encuentra a salvo.

“Ya afortunadamente está la señora de regreso. Me dijeron ahora que fuí a Chiapas. Nada más que no quieren opinar, no quieren saber nada y se le debe de respetar”.

Comentó AMLO