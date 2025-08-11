Liberan al activista Luis Villagrán, acusado de traficar migrantes

GENERANDO AUDIO...

Activista Luis Villagrán. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes, el juez de distrito del ramo penal federal, Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, ordenó la liberación del activista Luis Rey García Villagrán, detenido el pasado 5 de agosto acusado de delincuencia organizada y tráfico de migrantes en la frontera sur de México con Guatemala.

Sin pruebas contundentes contra Luis Villagrán

De acuerdo con los abogados José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera Garcia, en la audiencia, el juez no encontró datos contundentes para acreditar la responsabilidad de delincuencia organizada.

Cabe destacar que horas después de su detención, el pasado 5 de agosto, Luis Rey tuvo su primera audiencia, y este lunes fue la segunda, obteniendo su libertad.

Familiares esperan salida de Luis Villagrán

Familiares y abogados acudieron al Juzgado Federal en Villa Comaltitlán para la audiencia y esperan la salida del activista.

Luis Rey García Villagrán ha apoyado a migrantes de diferentes nacionalidades en la frontera sur de México, con amparos para poder movilizarse en territorio mexicano.