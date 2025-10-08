GENERANDO AUDIO...

Lluvias dejan inundaciones en varios municipios de Chiapas. Fotos: Lizeth Coello

Más de 247 viviendas en 21 municipios de Chiapas resultaron con afectaciones por las lluvias generadas por una zona de baja presión con desarrollo ciclónico, informó la Secretaría de Protección Civil.

En el municipio de Acapetahua localizado en la región de la costa grande, se registraron 61 viviendas afectadas de las comunidades Abasalón Castellanos, San José Aguaje y Progreso, por lo que 49 personas fueron evacuadas a un refugio temporal en la cabecera municipal por el desbordamiento del río Cintalapa.

En Pijijiapan, de manera preliminar se contabilizaron 25 viviendas afectadas en las rancherías Campanillo y Nuevo México, con encharcamientos y un tirante de agua al exterior de las viviendas.

Mientras que en el ejido Santa Virginia se reportan 80 viviendas afectadas por inundaciones, con un tirante de agua de aproximadamente 20 centímetros al exterior y 10 centímetros al interior de las viviendas.

En tanto, en Villacomaltitlán siete ríos y arroyos se desbordaron, provocando una afectación en 30 viviendas de 24 comunidades. Asimismo, en Amatán se registró afectaciones en, por lo menos, 10 viviendas a causa del desbordamiento de un arroyo que ocasionó deslizamiento de suelo y arrastre de material pétreo.

En el municipio de Teopisca se suspendió el tránsito vehicular en una calle del Barrio de Santa Cecilia por la caída de un muro de contención.

Otros municipios del estado reportaron afectaciones menores como Tapachula, Huixtla, Chenalhó, Pantelhó, Siltepec, Amatán, Ángel Albino Corzo, Chiapilla, El Bosque, Las Margaritas, La Tribitaria, Motozintla, Chilón, Tumbalá y Salto de Agua, en este último se monitorean los niveles del río Agua Azul, Tulijá y Las Garzas.

La Secretaría de Protección Civil informó que en las próximas horas continuará con un monitoreo puntual a la zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas, donde se pronostica en un 50% el desarrollo de ciclón tropical, el cual se encuentra a 120 kilómetros al suroeste de Boca de Pijijiapan.

