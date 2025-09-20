Lluvias en Chiapas colapsan puentes y cierran carreteras

GENERANDO AUDIO...

El puente Tablazón I colapsó por las lluvias. FOTO: Protección Civil Chiapas

El puente Tablazón I en la comunidad Ulapa, municipio de Mapastepec, colapsó tras las intensas lluvias registradas en la Costa de Chiapas. El hecho fue supervisado por el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, quien informó que se trabaja en la búsqueda de rutas alternas para mantener comunicadas a las comunidades.

Además, se reportó el colapso del puente San Nicolás y el cierre de la Carretera Costera en el tramo Mapastepec–Tapachula. Autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Lluvias provocan colapso de puentes en Mapastepec

Las lluvias también generaron un socavón en el puente La Tablazón, así como el colapso del puente Pacayal, a la altura de Mapastepec, donde se registró un carro volcado; hasta el momento, se desconoce el estado de sus ocupantes. La carretera Pijijiapan–Mapastepec permanece cerrada por estas afectaciones.

El gobernador Eduardo Ramírez confirmó que los ríos de Pijijiapan a Mapastepec se encuentran a su máxima capacidad y que se coordinan acciones de prevención y seguridad con Protección Civil estatal.

El mandatario informó que el Sistema Estatal de Protección Civil trabaja de manera inmediata en la atención de las zonas afectadas. Además, señaló que se habilitan rutas alternas para reactivar la conectividad en la ruta costera y garantizar la seguridad de la población.

“Lo principal es salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Les pido seguir las indicaciones de la Guardia Nacional y Protección Civil, que ya se encuentran en el lugar de los hechos”, declaró Ramírez.

Las autoridades estatales indicaron que la prioridad es restablecer la comunicación en los municipios de Mapastepec y Tapachula, afectados por los derrumbes y cierres viales.