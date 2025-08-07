GENERANDO AUDIO...

Luis Rey García acusado de tráfico de migrantes. Foto: Lizeth Coello

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron este martes en Tapachula, Chiapas, al activista Luis Rey García Villagrán, acusado del delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas. La aprehensión se realizó después de una protesta de migrantes en la ciudad fronteriza.

Red de “polleros” operaba bajo fachada de organizaciones migrantes

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones de gabinete y campo permitieron identificar una red dedicada al tráfico de personas y distribución de drogas en territorio nacional.

Esta operación utilizaba fundaciones y organizaciones de apoyo a migrantes como fachada para sus actividades ilícitas.

Luis Rey García Villagrán, vinculado a tráfico de migrantes

Según los reportes oficiales, García Villagrán era el encargado de conseguir documentos falsos para avalar el paso de migrantes por México. Además, se le señala como uno de los principales promotores de caravanas migrantes y contaba con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Tras su detención, el activista fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Irineo Mújica Arzate, otro implicado en la red

Las autoridades también tienen identificado a Irineo Mújica Arzate, presunto líder de una organización de “polleros” dedicada al tráfico de migrantes y narcóticos en México.

