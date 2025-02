Decenas de migrantes de diversas nacionalidades se encuentran en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para obtener un lugar en los vuelos humanitarios y regresarse a sus países de origen.

La noche de este martes, los primeros 30 extranjeros, de origen venezolano, se trasladaron a un refugio para posteriormente abordar el vuelo humanitario que los llevó de regreso a su país. Gabriela es una de las primeras beneficiadas.

Desde el pasado 9 de febrero los migrantes acudieron a las instalaciones de Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, donde se anotaron en una lista de espera. Eva es una de las tantas personas que espera un boleto para regresar a casa.

“Aquí estamos esperando que nos den la oportunidad de irnos, pues de irnos para Venezuela todos nosotros y yo tengo la fe de que sí me voy a ir, si no nos vamos con ellos, pues yo me voy por tierra”.

Eva Lugo, migrante Venezolana