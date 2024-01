Miles sufren desplazamiento forzado en Chicomuselo y Socoltenango, Chiapas

Miles de habitantes de comunidades de Chicomuselo y Socoltenango, en Chiapas, debieron huir este miércoles a causa de la violencia generada por grupos del crimen organizado en los últimos días.

Son más de 5 mil pobladores que salieron en lanchas y cruzaron la presa La Angostura para llegar a las cabeceras de municipios como Tzimol, Comitán y Carranza en busca de refugio.

Otros prefirieron quedarse en sus hogares porque no quieren perder lo poco que tienen en sus casas y sus parcelas.

A través de un video, un habitante de la comunidad de Chejel, en Socoltenango, dio testimonio de cómo decidió permanecer en su casa junto a sus tres hijos porque no quiere perder su patrimonio.

“Ya casi son las 10 de la noche, buenas noches a nuestro pueblo de Chejel, estamos aquí haciéndole frente a la situación, le he dado dos vueltas esta hora a Chejel y todas las casas están vacías, están bien sus cosas, he tratado de que no haya saqueo y nada porque nos han dejado solos”.

Testimonio de habitante.