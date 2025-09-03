GENERANDO AUDIO...

Minitornado dejó daños. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un minitornado o culebra de viento se formó este miércoles en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que provocó daños en locales. Además, de manera preliminar, se reportan personas lesionadas.

La Secretaría de Protección Civil del estado informó que se implementan medidas “para garantizar la seguridad y bienestar de la población afectada”.

Minitornado en San Cristóbal de las Casas deja daños

De acuerdo con autoridades del estado, alrededor de las 13:00 horas se registró el minitornado, dejando afectaciones por las rachas de viento derivadas del fenómeno natural.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Protección Civil de Chiapas compartió algunas imágenes de los daños causados, entre ellos, la caída de techos de lámina sobre algunos vehículos.

En videos compartidos por la institución estatal, se observa lo que serían techos de lámina volando ante las fuertes rachas de viento.

Finalmente, Protección Civil destacó que se habían activado los protocolos para dar respuesta y salvaguardar la integridad de los habitantes de San Cristóbal de las Casas.

En San Cristóbal de las Casas, la formación de tornados o embudos suele ser el resultado de la interacción entre aire caliente y húmedo en superficie, y aire frío en altitud, junto con fuertes variaciones del viento.

Estos factores, sumados a nubes cumulunimbus, pueden generar vórtices giratorios visibles como “culebras”, afectando construcciones con techos de lámina o adobe y estructuras sin medidas preventivas, lo que agrava los daños cuando ocurre un evento de este tipo.