Momento en que colapsa puente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Se acyó un puente en San Cristóbal de las Casas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se cayó un puente debido al reblandecimiento del suelo a causa de las intensas lluvias en la región. En redes sociales circula el video del momento en que se derrumbó la construcción, justo antes de que una persona cruzara.

Se derrumba puente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

El día de ayer colapsó un puente sobre un arroyo en San Cristóbal de las Casas, en la colonia Maravilla. La causa del accidente fue la humedad en el suelo por las constantes lluvias y la falta de soporte en la construcción.

El video muestra que la estructura se derrumbó momentos antes de que una persona cruzara; también se observa que detrás venía un vehículo, el cual tuvo que dar la vuelta y buscar otra ruta. La grabación muestra que nadie resultó herido.

Los vecinos de la zona comentaron a la prensa local que el puente era utilizado todos los días por los habitantes de las colonias Maravilla y El Vergel, por lo que se le pide a las autoridades municipales que acordonen la zona para evitar accidentes en lo que se construye un nuevo puente.

Medios locales reportan que elementos de la Protección Civil y de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para evaluar la situación. Hasta el momento, no hay un reporte oficial por parte de las autoridades locales.

