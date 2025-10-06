Mujer pasa tres días en prisión por defender su tierra en Huitiupán

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía investiga detención de mujer en Huitiupán, Chiapas. Foto: GettyImages

Una mujer en Huitiupán, Chiapas, identificada como Eunice “N”, permaneció tres días en prisión tras resistirse al despojo de una parte de su terreno en el ejido La Competencia por autoridades ejidales. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la detención ocurrió luego de que la mujer se opusiera a la construcción de una calle que afectaba su propiedad.

El caso generó atención pública luego de difundirse un video en redes sociales, donde se observa a la mujer dentro de una celda mientras su hijo de 8 años intenta ingresar para verla.

En videos que circulan en redes sociales, como en la cuenta de X identificad como Qué Poca Madre, se puede ver un momento en que, dentro de su celda, la mujer es visitada por su hijo de 8 años, quien intenta entrar a la celda para estar junto a su mamá. La circulación del caso en internet indignó a los cibernautas que pidieron revisar el caso.

Fiscalía de Chiapas confirma liberación de la mujer detenida

La FGE de Chiapas informó que, mediante diálogo con las autoridades comunitarias, se logró la liberación de Eunice “N”, quien recuperó su libertad después de pasar tres días detenida.

“El fiscal del Ministerio Público solicitó medidas de protección a favor de la víctima e inició las investigaciones correspondientes”, precisó la dependencia estatal en un comunicado oficial.

El organismo indicó que se revisará el procedimiento legal para determinar si existieron abusos de autoridad o irregularidades en la retención.

Caso de Huitiupán genera revisión de procedimientos agrarios

El hecho ocurrió en el ejido La Competencia, donde se pretendía abrir una vialidad que, según testimonios locales, atravesaría terrenos de uso particular. Organizaciones sociales y ciudadanos solicitaron a las autoridades revisar la actuación de los funcionarios locales y garantizar el respeto a la propiedad agraria.

La FGE mantiene abierto un expediente para deslindar responsabilidades y verificar que no se vulneren los derechos de la mujer ni de los habitantes involucrados en el conflicto territorial.

