Jornada violenta en Chiapas, con narcobloqueos, balaceras y caos en carreteras

Jornada violenta en Chiapas. Foto: Uno TV

La mañana de este lunes se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados en los municipios de Jiquipilas, Arriaga y Cintalapa, en el estado de Chiapas, como resultado de un operativo de seguridad encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección del Pueblo.

De acuerdo con las autoridades, desde la madrugada de este 13 de octubre inició un despliegue en la zona, que ha sido afectada durante años por la presencia del crimen organizado.

Vehículos incendiados y carreteras cerradas

La población reportó vehículos incendiados en la carretera Chiapa de Corzo–Aeropuerto Ángel Albino Corzo, así como bloqueos en el kilómetro 40 de la autopista Ocozocoautla–Arriaga y en el tramo Villaflores–Ocozocoautla, donde al menos 10 unidades fueron quemadas.

Además, se registró una balacera a la altura del kilómetro 171 de la carretera Ocozocoautla–Las Choapas, mientras que la caseta de Jiquipilas fue cerrada por la fiscalía del estado a manera de seguridad.

Las autoridades informaron que se refuerzan los tramos carreteros para proteger a la población que transita por la zona y evitar nuevos ataques.

Posible detención de líder criminal en Chiapas

Durante el operativo se habrían realizado 14 cateos en Jiquipilas y Cintalapa, con resultados que serán confirmados en las próximas horas por la FGE.

De forma extraoficial, se reporta la detención de Juan Manuel Baldovinos Mendoza, alias el “Señor de los Caballos”, presunto líder de un cártel y del tráfico de personas en la región chiapaneca.