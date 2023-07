A 10 días del secuestro de la cantante Nayeli Cinco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por un grupo armado, familiares de la joven exigieron a las autoridades federales y estatales seguirla buscando para hallarla con vida.

La madre de Nayeli pidió a las autoridades buscar a su hija, así como buscaron a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que también fueron secuestrados por un comando y que fueron liberados el viernes 30 de junio.

“Así como buscaron a los anteriores, yo les pido que me ayuden a encontrar a mi niña, que me la protejan. Donde esté, por favor, se los suplicó a los que se la llevaron, que tengan piedad de mí. Yo no puedo con esto, ya no aguanto el dolor de una madre, pónganse en mi lugar, por favor, se los pido, que no me le hagan daño a mi niña, por favor. Que nos protejan, que nos cuiden, porque por eso no vino mucha gente, tiene mucho miedo y tienen razón, tenemos mucho miedo todos”.

Mamá de Nayeli Cinco, cantante secuestrada.