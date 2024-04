¡Por un pelito de rana calva! Niño y perrito se salvan de ser aplastados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El niño y el perrito se encuentran bien. Foto: @QuePocaMadre_Mx

Recientemente, se ha viralizado el caso de un niño y un perrito que se salvaron de ser aplastados por un camión en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En redes sociales se comparten diversos videos del momento, que de no ser captados, parecería un hecho imposible de creer.

La tarde del pasado jueves 18 de abril, el pequeño Erick se encontraba paseando junto a Terry, su incondicional lomito, entre las calles 3a oriente, 2a y 3a sur, en el ejido de Copoya. Aunque la caminata ocurría de manera normal, en pocos segundos se tornó en una escena de acción, cuando el menor se dio cuenta de que su vida corría peligro, pues podía ser aplastado por un camión.

Como de película: así se salvaron un niño y su perrito de ser aplastados en Tuxtla Gutiérrez

En la grabación subida a redes se ve cómo Erick, tras percatarse de que el vehículo viene a toda velocidad, decide subirse a la banqueta para salvarse. Aunque le grita a Terry que venga con él, el can no logra entenderlo por lo que sigue su ruta como si nada.

Momentos después, se ve cómo un camión de carga y un auto color negro se estampan justo en la dirección que iba el pequeño. Mientras sucede este accidente, se ve al niño corriendo en la banqueta, y al perrito siendo presuntamente aplastado.

Afortunadamente, medios locales han confirmado que tanto Erick como su querido amiguito canino están a salvo. Terry logró cruzar por debajo del carro negro, lo que provocó que solo sufriera algunas lesiones menores. Aparte de estos daños, la puerta de una vivienda también resultó afectada.

¿Quién estrelló el camión contra el niño y el perrito de Tuxtla Gutiérrez?

De acuerdo con la prensa local, un conocido malhechor de la zona fue el responsable del impactante hecho. A pesar de lo sucedido, este sujeto no se detuvo para verificar la situación ni para comprobar si alguien había resultado herido, solo huyó con el camión que no era suyo. Cabe destacar que los dueños de ambos vehículos, pese a no ser quienes ejecutaron el incidente, se han hecho responsables de los gastos económicos.

