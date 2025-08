La escuela que brinda atención a niños migrantes en el Centro de Desarrollo Comunitario en Tapachula, Chiapas, aumentó su matrícula para el próximo ciclo escolar.

El maestro Pablo Arriaga Velázquez dijo que han tenido una mayor afluencia de personas, ya que antes no eran conocidos, y ahora muchas familias están acudiendo a inscribirse para todos los niveles básicos.

Los menores que están llegando a inscribirse son de Haití, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Salvador y Honduras.

Aunque muchos de los niños migrantes no cuentan con acta de nacimiento, los papás deben cumplir con el requisito mínimo de identificación para inscribir a sus hijos.

“Los requisitos que estamos solicitando que, aunque no son, digamos obligatorios, si no traen algún requisito no podemos negarles nosotros el servicio de la educación, pero estamos solicitando acta de nacimiento, una identificación de la mamá o el tutor y el comprobante de estudios del último grado que se quedaron”

Pablo Arriaga / docente