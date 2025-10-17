GENERANDO AUDIO...

CNTE realiza bloqueos en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección VII de Chiapas, inició un paro de labores de 24 horas y bloquearon diversos puntos de la capital del estado como parte de una jornada nacional de protesta para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa.

Bloquean las salidas poniente en La Pochota y oriente en la carretera a Chiapa de Corzo, donde mantienen un mitin- concentración.

El dirigente del magisterio federal, Isael González Vázquez, señaló que el paro forma parte de una ruta de movilizaciones que continuará en los próximos meses.

Adelantó que, por ahora, será de 24 horas y de no resolver sus demandas, noviembre será un paro de 48 horas, en diciembre de 72, y después reanudarán la huelga nacional.

Acusó que el Gobierno federal no ha cumplido los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y que persisten las leyes que, afirman, “lesionan los derechos de los trabajadores”.

Asimismo, demandó la reanudación de la mesa de diálogo entre la CNTE y la Presidencia de la República, así como la instalación de mesas tripartitas para atender los reclamos particulares de cada sección.

En el caso de Chiapas, denunció que el Gobierno estatal mantiene suspendida la mesa de negociación con la sección VII desde agosto, y que se adeudan aproximadamente 500 millones de pesos a maestros por conceptos de interinatos, ascensos, reinstalaciones, bonos de jubilados y homologados, así como pagos retenidos desde 2014.

“En Chiapas no han volteado a vernos, nos deben por cumplir nuestras funciones y quieren culparnos del rezago educativo”, reprocharon los dirigentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Agregó que entre las demandas centrales también se incluye la mejora de los servicios médicos del ISSSTE en Chiapas.

Explicó que realizarán recorridos por hospitales para documentar las carencias: “Hay filtraciones en quirófanos, falta de medicamentos y deterioro en las instalaciones”.

El paro de 24 horas se lleva a cabo de manera simultánea en diversos estados como Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y la Ciudad de México (CDMX), donde se realizan marchas, bloqueos y concentraciones.