Pantelhó vivió una Jornada Electoral Extraordinaria en tranquilidad y con casillas al 100%

Elecciones extraordinarias en Pantelhó. Fotos: Lizeth Coello

Este domingo en punto de las 08:00 horas inició la Jornada Electoral Extraordinaria en el municipio de Pantelhó, Chiapas, con 28 casillas aprobadas, distribuidas en 8 secciones electorales, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional Electoral en coordinación con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas.

En esta elección, 15 mil 256 ciudadanos de este municipio inscritos en la Lista Nominal de Electores estaban convocados a ejercer su derecho al voto y elegir a sus nuevas autoridades municipales.

Alrededor de las 07:30 horas del domingo comenzaron la instalación e inicio de las sesiones permanentes del Consejo Local y el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral de Chiapas para dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, el cual se lleva a cabo en condiciones de legalidad, seguridad y respeto a los principios democráticos.

La Consejera Presidenta del Consejo Local, Claudia Rodríguez Sánchez, encabezó la sesión destacando la participación de la ciudadanía, ya que 112 personas fungirán como autoridades en cada una de las casillas instaladas, recibiendo el voto de sus vecinas y vecinos. Asimismo, se contará con la participación de 21 ciudadanas y ciudadanos en la observación electoral, así como de representaciones de los partidos políticos.

De igual manera, Claudia Rodríguez señaló que el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral está listo para su implementación, por lo que sus resultados y avance podrán consultarse en todo momento en la página web.

Finalmente, agradeció a los Supervisores y Capacitadores Electorales, a la ciudadanía que participa como funcionaria de mesas directivas de casilla y a todo el personal involucrado, por su dedicación y colaboración en la organización y preparación de este proceso extraordinario.

El Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a la participación de la ciudadanía perteneciente al municipio de Pantelhó, a ejercer su libre derecho al voto, y con ello fortalecer a la comunidad y contribuir a la construcción de un futuro más justo y representativo.

