Parte nueva caravana de la “Peregrinación” desde la frontera Sur de México con más de 2 mil migrantes

Este jueves, minutos después de la medianoche, más de 2 mil migrantes salieron de Tapachula, Chiapas, en una nueva caravana, denominada la “Peregrinación”, donde muchos se encomendaron a la Virgen de Guadalupe a su salida, en su búsqueda de avanzar por el sur de Chiapas, llegar a Oaxaca y remontar a la Ciudad de México (CDMX).

La mayoría de los migrantes salieron en esta caravana, pues señalan que es la manera más segura de salir de Chiapas.

“¿Por qué la caravana? Porque es la forma más segura, ahora mismo, de poder, al menos, salir del estado de Chiapas. Yo, hace pocos días, intenté salir y me agarró la Migración, y créeme que estar preso ahí en el Centro de Atención de Migración, a pesar de las condiciones o de las pocas cosas que te dé el Gobierno, no es aconsejable”.

Este contingente busca apresurar el paso antes de la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, quien ha amenazado con aranceles y deportaciones masivas de indocumentados.

La caravana, que fue convocada a través de WhatsApp, caminará de noche y descansará de día.

“Estoy muy agradecido con todos aquí, primeramente; pero una de las cosas que a nosotros no nos gusta es la inseguridad que tenemos todos los migrantes aquí… Lamentablemente, nos afecta mucho, porque no podemos circular aquí en el país y, lamentablemente, hermanos, estamos aquí todos de paso acá. Esperamos que el Gobierno de México nos preste el apoyo y que nos pueda colaborar en lo más que se pueda… porque el objetivo es llegar a los Estados Unidos con la cita de CBP ONE para que pasemos todo legal”.

Darwin, migrante de Venezuela.