Por deslave en La Concordia, muere niña y dos menores resultan heridos en Chiapas

Tras deslave en La Concordia falleció una menor. Fotos: Lizeth Coello

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento de un río en Tapachula, un cerro desgajado en el municipio de La Concordia y encharcamientos en tres municipios más de la costa grande de Chiapas.

Durante la mañana de este martes, se recibió el reporte de un deslave en la ranchería Las Violetas de la comunidad Nuevo Paraíso, en La Concordia, dejando como saldo una menor fallecida y dos menores más lesionados.

La Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección de Rescate Aéreo y el Equipo de Respuesta Inmediata, logró el rescate de los dos menores de edad.

Los menores, de 13 y 7 años, fueron trasladados vía aérea a Villaflores para recibir atención médica especializada, pues el menor de 13 años tiene diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo y la menor de 7 años con contusión ocular y traumatismo craneoencefálico. La niñs que lamentablemente falleció tenía 9 años.

Las autoridades ya trabajan en la zona para garantizar la seguridad de la población y brindar asistencia inmediata a las personas afectadas.

Encharcamientos e inundaciones en tres municipios de Chiapas

En tanto, la Secretaría de Protección Civil informó que en Tapachula los encharcamientos por el desbordamiento del río Texcuyuapan se registraron en siete zonas de la ciudad e inundación en una colonia.

Los encharcamientos se presentaron en Museo del Café, Camino La Joya, Entrada del Fraccionamiento Lomas de Tacaná sobre la 11 Norte, Prolongación 25 Oriente, Prolongación 19 Oriente, Prolongación 11 Oriente y Prolongación 9 Oriente que ocasiona complicaciones en la movilidad vial, así como riesgos para la población que habita en zonas bajas. Mientras que en la colonia Barrio Nuevo fue identificada con afectaciones por inundación.

De acuerdo con las autoridades, hay cinco colonias en riesgo por posible desborde de río y son La Joya, 11 de Septiembre, Indeco Cebadilla, San José El Edén y Los Laureles Uno.

En Suchiate, las lluvias provocaron encharcamientos en las colonias San Juan, Centro, Barrio Nuevo y Fraccionamiento Vida Mejor, afectando a, por lo menos, 50 viviendas debido a que el tirante de agua alcanzó entre los 80 centímetros a 1.30 metros.

Mientras tanto, en el municipio de Escuintla, las autoridades reportaron el desbordamiento de un arroyo que atraviesa la cabecera municipal, lo que provocó daños en decenas de viviendas, sin que hasta el momento se conozcan las cifras exactas.

Activan Plan DN-III

De acuerdo con Protección Civil las afectaciones fueron causadas por un canal de baja presión, la inestabilidad generada por Ondas Tropicales y un disturbio al suroeste de México, lo que generó un fuerte ingreso de humedad, nubosidad, tormentas eléctricas y lluvias muy fuertes e intensas de hasta 140 milímetros durante la jornada.

Tras las lluvias las autoridades también iniciaron el levantamiento del Reporte Preliminar de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de dimensionar los impactos y canalizar los apoyos necesarios a las familias afectadas, además de que el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III.

Alertas por lluvias en el estado

En este contexto, hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar transitar por zonas de riesgo, particularmente aquellas cercanas a ríos, arroyos o pendientes, y seguir en todo momento las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Además, la Secretaría de Protección Civil mantiene activa la vigilancia meteorológica, ya que de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT) se activó la alerta amarilla en las regiones del Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca y Valles Zoque, donde se esperan lluvias Intensas de 75 a 150 milímetros.

Alerta verde con lluvias muy Fuertes para las regiones Sierra Mariscal, Meseta Comiteca Tojolabal, Selva Lacandona, Tulijá Tseltal Chol y De los Bosques, con precipitaciones de 50 a 75 milímetros.

Así como alerta azul por lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en las regiones De los Llanos, Metropolitana, Altos, Mezcalapa, Norte y Maya.