¿Por qué los habitantes de Chiapas huyen a Guatemala?

Los habitantes de Chiapas huyen a Guatemala principalmente por la violencia y la conflictividad en la región, según reportes oficiales. Esta situación llevó a que 161 mexicanos, entre ellos 69 niños, recibieran un permiso de permanencia por razones humanitarias tras refugiarse en una aldea fronteriza.

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló que 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase. La mayoría permanece en albergues comunitarios, mientras que otros fueron acogidos por pobladores locales o rentan viviendas. La zona está bajo resguardo de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala.

Expertos señalan que Chiapas ha sido escenario de la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que buscan controlar las rutas del narcotráfico, lo que genera inseguridad para los habitantes. Este fenómeno recuerda a 2023, cuando cerca de 600 mexicanos también huyeron a Guatemala por amenazas similares.

Sin embargo, las autoridades mexicanas, a través del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, niegan que se trate de un desplazamiento forzado por violencia. Según su versión, los migrantes serían familiares de presuntos delincuentes prófugos que buscan evadir órdenes de captura por homicidio, desaparición de personas y extorsión. México gestiona fichas de Interpol para su localización.

En respuesta a la situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y acordaron reforzar la seguridad en la frontera común para evitar que la violencia continúe afectando a la población civil.

