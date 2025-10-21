¿Qué se sabe de la explosión en ducto de Pemex que dejo cinco militares heridos en Reforma, Chiapas?

GENERANDO AUDIO...

Personal de Pemex atendió la explosión del ducto en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

Una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un incendio en un gasoducto de 30 pulgadas en el punto de inyección del Complejo Procesador de Gas Cactus, ubicado en el municipio de Reforma, Chiapas, donde cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultaron heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los militares se encontraban realizando labores de vigilancia cerca del sitio cuando ocurrió la detonación. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Militar de Villahermosa, Tabasco, donde se reportaron fuera de peligro.

En videos difundidos en redes sociales, como en la cuenta de X identificada como Qué Poca madre, se observa una columna de fuego de varios metros de altura, acompañada de humo denso y trabajadores alejándose del área, presuntamente durante la evacuación preventiva del complejo.

Incendio en ducto de Pemex en Reforma, Chiapas

El siniestro ocurrió en la zona de inyección del Complejo Procesador de Gas a la Estación de Regulación y Medición de Cactus, una de las instalaciones estratégicas de Pemex, en el sureste del país. Autoridades federales y estatales desplegaron unidades de emergencia para controlar la situación y mantener el perímetro seguro.

Pemex informó que personal especializado trabaja en la contención del proceso residual y en el enfriamiento de las líneas afectadas, con el objetivo de evitar una nueva ignición.

Investigación sobre el origen del siniestro

Pemex informó en un comunicado que, una vez concluidas las labores de control, se realizará un análisis de causa-raíz para determinar el origen exacto de la explosión y descartar riesgos adicionales en la red de transporte de gas.

El incidente no afectó las operaciones principales del complejo, aunque se mantiene la vigilancia y el monitoreo de las zonas adyacentes al ducto.