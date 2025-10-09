Redadas del INM en Pijijiapan para frenar caravana migrante

GENERANDO AUDIO...

Mujeres y niños fueron subidos a camionetas. Foto: Lizeth Coello

La madrugada de este jueves, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional realizaron redadas para detener a la caravana migrante que se encuentra en Pijijiapan, Chiapas.

Fue en el Parque Central de dicho municipio donde los agentes acorralaron a los migrantes que dormían.

¿Qué sucedió en las redadas del INM en Pijijiapan, Chiapas?

De primer momento, retuvieron a mujeres y niños que ya habían sido subidos a la fuerza a camionetas, pero, al escuchar los gritos de auxilio, el resto de la caravana los rescató.

Los extranjeros aseguran que los integrantes de la caravana comenzaron a ser cazados durante la noche y la madrugada.

Los detenidos son regresados a Tapachula, de donde partió la caravana el pasado 1 de octubre.

El objetivo que tienen es llegar a la Ciudad de México (CDMX), en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con la esperanza de una mejor vida, pues aseguran que viven en la precariedad en ciudades como Tapachula.

Los migrantes que salieron caminando son originarios de Guatemala, Honduras, Salvador, haitianos, brasileños y en su mayoría cubanos, hombres y algunas familias con niños en brazos y otros caminando.

