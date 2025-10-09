Realizan redadas del INM en Pijijiapan para frenar caravana migrante

| 12:17 | Lizeth Coello | UnoTV
Redadas del INM en Pijijiapan para frenar caravana migrante
Mujeres y niños fueron subidos a camionetas. Foto: Lizeth Coello

La madrugada de este jueves, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional realizaron redadas para detener a la caravana migrante que se encuentra en Pijijiapan, Chiapas.

  • Fue en el Parque Central de dicho municipio donde los agentes acorralaron a los migrantes que dormían.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Qué sucedió en las redadas del INM en Pijijiapan, Chiapas?

De primer momento, retuvieron a mujeres y niños que ya habían sido subidos a la fuerza a camionetas, pero, al escuchar los gritos de auxilio, el resto de la caravana los rescató.

Los extranjeros aseguran que los integrantes de la caravana comenzaron a ser cazados durante la noche y la madrugada.

Los detenidos son regresados a Tapachula, de donde partió la caravana el pasado 1 de octubre.

[PUEDES LEER: Fuga en Chilón: arrestan a 16 policías tras escape de un reo en Chiapas]

El objetivo que tienen es llegar a la Ciudad de México (CDMX), en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con la esperanza de una mejor vida, pues aseguran que viven en la precariedad en ciudades como Tapachula.

Los migrantes que salieron caminando son originarios de Guatemala, Honduras, Salvador, haitianos, brasileños y en su mayoría cubanos, hombres y algunas familias con niños en brazos y otros caminando.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Registro para Tarjeta Violeta en Guanajuato será digital

Guanajuato

Registro para Tarjeta Violeta en Guanajuato será digital

Pese a lluvias, sequía continúa afectando a Yucatán

Yucatán

Pese a lluvias, sequía continúa afectando a Yucatán

Desalojan Prepa 3 de la UNAM tras hallar objeto sospechoso

Ciudad de México

Desalojan Prepa 3 de la UNAM tras hallar objeto sospechoso

Probamos el realme 15 Pro de “Game of Thrones” en Irlanda del Norte: filtros especiales, fotos con IA y cambia de color

Tecnología

Probamos el realme 15 Pro de “Game of Thrones” en Irlanda del Norte: filtros especiales, fotos con IA y cambia de color

Etiquetas: , ,