Sale caravana de migrantes de Tapachula con rumbo a la CDMX

| 07:43 | Lizeth Coello | Uno TV
Caravana de migrantes
Caranava de migrantes parte de Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Este miércoles por la madrugada, cientos de migrantes, en su mayoría cubanos, salieron caminando en una nueva caravana con destino a la Ciudad de México (CDMX), donde buscan tener una alternativa y mejores oportunidades para poder tener un estatus legal.

Aseguran que en Tapachula, no han encontrado la forma de poder obtener la residencia permanente y poder tener un empleo formal que les permita poder sostenerse en esta Frontera Sur.

La organización fue en el parque Bicentenario y en grupos de redes sociales donde los migrantes convocaron para poder salir la madrugada de este miércoles a las 4:00 de la mañana para poder emprender su recorrido por la carretera costera.

Migrantes piden a los Derechos Humanos y a las autoridades mexicanas que les otorguen documentos o en su caso los acompañen en este intenso recorrido que les espera por la carretera costera.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dice que se tienen que esperar para obtener sus documentos.

En Tapachula, hay muchas personas en situación de movilidad que buscan poder acceder a la petición de refugio, pero en ocasiones no les resuelven y llevan meses en espera de tener algún resultado.

